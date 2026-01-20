ソフトバンク育成6位、18歳の長崎蓮汰には大切にしている言葉がある。「変えるにはリスクが伴う。変えなければもっと大きなリスクが伴う」。滋賀学園2年の冬、球速が上がらず成績も残せず、悩んでいた時に自分で考えた言葉だ。心も体も“変える”ことを恐れずに変化を求め続けた結果、投手として成長を遂げ、チームを県内24連勝に導いた。手先の器用さに自信があり、家庭科の授業では裁縫を褒められたこともある。指の繊細な感