「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２５日、中山）中山金杯のカラマティアノス、日経新春杯のゲルチュタールに続き、今週も明け４歳馬が猛威を振るうのか−。中山の伝統Ｇ２に、この「強い」と言われる世代のダービー３着馬ショウヘイが登場だ。菊花賞ではまさかの１４着に沈んだが、世代上位の実力は誰もが認めるところで、データ班も太鼓判。きっちりと巻き返して２つ目のタイトルをつかみ取り、春の大舞台へ向かいたい。▼傾向（過去１