筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第29回は「最近うれしかったこと」◇中村稔弥投手＝ソフトバンク入団「ソフトバンクに決まったと聞いて、うれしかったですね」。現役ドラフト当日、球団からの電話は覚悟していた。移籍先がソフトバンクと聞き「小さい頃から見ていたので、そこで野球をできることはポジティブに感じられました」と優しい口調で話した。＜ちなみに＞家族そろって