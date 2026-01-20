「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２５日、中山）強い４歳世代で上位の一角であるショウヘイが、巻き返しを期して中山へ登場する。京都新聞杯Ｖでベールを脱ぐと、続くダービーではクロワデュノール、マスカレードボールに続く３着に好走した。しかし、飛躍が期待された秋は神戸新聞杯で１番人気２着に敗れると、３冠最終戦の菊花賞では終始リズムに乗れないまま１４着と大敗した。「（ダービーの）２４００メートルでギリギリといった感