º£µ¨¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬?²ñÄ¹¸Æ¤Ó?¤Ë¶²½Ì¤À¡£Äï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤È¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò£±£¹Æü¤Ë¸ø³«¤·¡¢Îý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿À¶µÜ¡£ÌøÅÄ¤«¤é¡Ö²ñÄ¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¡¢²ñÄ¹¤Ã¤Æ¤Í¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£µå³¦¤Ç²ñÄ¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê£¸£µ¡Ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÏÃ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤½¤¦