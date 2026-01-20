タレントの森山未唯が、15日放送のドラマ朝日系ドラマ『『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』(毎週木曜21:00〜21:54)に出演。SNSで話題を集めた。『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』15日放送の第2話では、東京国税局資料調査課(通称・コメ)内の新部署「複雑国税事案処理室」(通称:ザッコク)の発起人・米田正子(松嶋菜々子)が、おはぎが評判の老舗和菓子店・福はぎ庵の脱税疑惑について情報を得る。先代の店主・萩