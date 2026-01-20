テレビ朝日系ドラマ『科捜研の女 FINAL』(1月23日20:00〜)のファンミーティングが14日、都内で行われ、沢口靖子、小池徹平、若村麻由美、風間トオル、斉藤暁、加藤諒、山本ひかる、石井一彰、内藤剛志が登壇した。沢口靖子京都府警科学捜査研究所(通称・科捜研)の法医研究員・榊マリコ(沢口)を中心とした、ひと癖もふた癖もある研究員たちが、法医、物理、化学、文書鑑定などの専門技術を武器に事件の真相解明に挑む姿を描いてきた