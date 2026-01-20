1.無理に触らない まず大切なのは、無理に猫を触らないこと。警戒心が強い猫は、人との接触そのものを「予想外な出来事」として捉えることが多め。特に過去にひどい目に遭った経験がある猫ほど、人に対して強い不安を抱きやすいです。人が良かれと思って差し出した手も、猫の視点では逃げ場を奪う動きに映ることがあります。 無理に触ろうとすると、逃げる、威嚇する、固まるといった反応をされがち。「この人は危険」と