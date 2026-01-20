身内の葬儀で、親族の思わぬ一面が明らかになってしまうことがある。大阪府の60代女性は、実母の葬儀で起きた衝撃的な出来事について投稿を寄せた。（文：湊真智人）女性をまず驚かせたのは、兄嫁の残念な態度だった。「兄嫁が母親の通夜に参列せず、理由は『犬の散歩に行くから』だった」ひどいのは兄嫁なのに「なぜか私が文句を言われた」たしかに犬の散歩は誰かがしたほうがいいだろう。しかし、兄嫁からすれば義母の通夜だ。誰