給料やボーナスが明細と違う、渡し方が雑、となってくると会社そのものを信用できなくなる。大阪府の50代女性は、夫が以前勤めていたある中小企業での驚愕の体験を明かした。その職場は給料がいまだに現金手渡しだった。そして驚くべきは、経理の管理体制の甘さだ。明細と封筒の金額が合わないことが「一度や二度ではなかった」という。（文：湊真智人）「従業員の大切なお給料です。一円のミスもあってはならないですよね」「ある