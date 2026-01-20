冬のボーナスは、働く人にとって一年の集大成ともいえる関心事だ。神奈川県の40代女性（年収950万円）は、経営コンサルタントとして財務や事業戦略に携わっている。今回のボーナスは格別なものとなったようだ。（文：湊真智人）インセンティブ込みで「180万→250万」の男性も女性は、昨年から今年にかけてのボーナス額の変化をこう明かす。「昨年は70万円だったが、今年は380万円」実に5倍以上の跳ね上がりだ。この大幅増は、女性