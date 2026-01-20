愛子さまが歌会始の儀に出席されるのは今年で2回目。「ゆったりとにこやかにお座りになり、愛子さまはご自身の歌ばかりではなく、ほかの方たちの歌も楽しんでおられるようでした」そう語るのは、皇室の和歌の相談役として宮内庁御用掛を務めている歌人・永田和宏さん。1月14日、宮中の伝統行事「歌会始の儀」が皇居・宮殿「松の間」で開催された。天皇皇后両陛下をはじめとした皇室の方々の前で、古式ゆかしい節回しにより、歌が詠