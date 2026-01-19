コンパクトなボディに高性能を凝縮したホットハッチとして人気を集めているGRヤリス 。しかし、そのポテンシャルをさらに引き出し、日常のドライブでも“走りの気持ちよさ”を味わいたいと考えるオーナーは多い。 そんなニーズに応えるのが、HKSが開発したGEN2専用エアロパーツと機能パーツだ。純正のフォルムを活かしながらスポーティさを加え、空力性能の向上により高速域での安定感もプラ