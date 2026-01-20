巨人・荒巻悠内野手（２３）が１９日、Ｇ球場で自主トレを行い、ポスト岡本に名乗りを上げた。屋内フリー打撃で強烈な打球を連発した２年目の大砲候補。「岡本さんもいなくなって、自分にとってはチャンス。狙っていきたい」とブルージェイズに移籍した主砲の穴埋めに燃えた。１年目の昨季は３１試合で打率２割９分６厘、１本塁打、１打点。１１月から参戦したオーストラリア・ウィンターリーグで３本塁打をマークしたが「去年