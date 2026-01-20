２３日の放送で完結するテレビ朝日系連続ドラマシリーズ「科捜研の女」のファンミーティングがこのほど都内で行われ、主演の女優・沢口靖子（６０）ら出演者が出席。沢口は共演者やファンに向けて感謝の手紙を朗読。涙を見せる場面もあった。以下、沢口の手紙全文１９９９年の放送開始から２６年。２３日で幕を下ろす。「科捜研の女」を愛して下さったすべての皆さまへ始まりがあればいつか終わりが来る。頭では、理解していた