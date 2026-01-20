横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝が小結・若元春（３２）＝荒汐＝に力なく寄り切られ、２連敗で３敗に後退した。昨年１１月の九州場所の千秋楽を休場する要因となった左肩のけがが深刻で、途中休場も考えられる状況となった。横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝にも土がつき、複数横綱の２日連続の黒星は終盤の大関戦を除けば、１９９８年春場所初日、２日目の曙と貴乃花以来の波乱となった。××××イリ