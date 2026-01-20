卓球の全日本選手権は２０日、東京体育館で開幕する。男子シングルスは張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝が王座奪還を目指す。前回大会初優勝の新鋭・松島輝空（そら、１８）＝木下グループ＝らと激しい優勝争いを繰り広げそうだ。張本智は年明けからエンジン全開だ。２０２６年の国内大会初戦へ「（今年の）テーマは“前半”ですね。全日本選手権で勝って、いいスタートダッシュを決めたい」と力を込めた。自身初の連覇を狙っ