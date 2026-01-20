卓球の全日本選手権は２０日、東京体育館で開幕する。女子シングルスは２０２４年パリ五輪銅メダル・早田ひな（２５）＝日本生命＝が４連覇に挑み、前回準優勝で成長著しい張本美和（１７）＝木下グループ＝が初制覇を狙う。４連覇がかかる早田に気負いはない。前回も無欲で戦った大会だった。２４年８月のパリ五輪女子シングルス準々決勝で左腕を負傷した。同年の１１月下旬に実戦復帰したばかりで、万全にはほど遠かった。「