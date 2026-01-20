「モーニング娘。’２５」を卒業し吉本興業への移籍を発表した生田衣梨奈が２０日までにインスタグラムを更新。ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に初出演し、衣装ショットを公開した。「ＴＢＳラヴィット！に初登場させていただきましたドキドキしたけど初めての場所で素敵な先輩達に囲まれてめちゃくちゃ安心して生放送終わる事ができました！！」とつづって、グレーで黒のリボンがついたニットトップスで