女優の浅野ゆう子（65）が19日までにインスタグラムを更新。夫とのツーショットを公開した。浅野は「新年2026年年頭の恒例は谷川岳や雪を見ながら露天風呂〜」とつづり、雪景色をバックに夫と写るツーショットなどを披露。最後に「夫はいよいよ本年の還暦野球が始動するそうです」として「楽しんで頑張ってねぇ〜」とエールを送った。浅野は2017年末に57歳で一般男性と結婚している。フォロワーからは「本当に旦那様とお幸せそう