グラビアアイドルの新田妃奈（26）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。バスタオルを身体に巻いた姿を投稿した。「いちばんにどこ見てるの?」と問いかけ、胸元や脚線美を大胆に露出したバスタオル1枚の刺激的な姿を投稿した。この投稿にフォロワーからは「見えそうで見えない脚の付け根の絶対領域」「たまりませんねっ」「可愛くてセクシーだよ」などとコメントが寄せられている。新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場