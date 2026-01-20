レースクイーン（レースアンバサダー）南真琴（32）が19日、インスタグラムを更新。スーパーGT GT500クラス、TGR TEAM WedsSport BANDOHのレースアンバサダーとして活動する、2026WedsSport Racing Galsに選出されたことを報告した。南は「ご報告」と題し、「今シーズンもWedsSport Racing Galsとして活動させていただくことになりました」と、コスチューム姿を添えて発表した。続けて「気付けば4年目のシーズンを迎えます。大好き