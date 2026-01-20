グラビアアイドル水咲優美（28）が19日までにインスタグラムを更新。添い寝ショットに反響が寄せられている。水咲は「添い寝アングル」とつづり、胸元が強調された黒の変形ビキニ姿で横になる様子を公開した。この投稿に「惚れました」「こんなの隣に居たら寝られないよ」「最高」「お見事」などのコメントが寄せられている。