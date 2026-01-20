俳優の中尾明慶（37）が19日までにインスタグラムを更新。愛猫の最新ショットを公開した。中尾は「セクシーすぎます」とつづり、枕元に座る愛猫の姿を公開した。この投稿に「おかか、中尾さんのことが大好きなんだろうなぁ〜っていつも思います」「もーかわいすぎます！！」「おかかって本当は人間でしょ！！」「おかか誘ってきてるのか」「おかか先生大胆」などのコメントが寄せられている。