ヨルダンとのPK戦ではGK荒木が2本を止めた(C)Getty Images大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、サウジアラビアで行われているAFC U23アジアカップでベスト4進出を果たした。グループステージでは3戦全勝、得点10、無失点と圧倒的な強さをみせノックアウトステージに進出。準々決勝ではヨルダンと対戦し、PK戦の末、白星を手にしている。