トランプ大統領がグリーンランドの領有をめぐり、ヨーロッパ諸国に追加関税を課す方針を示したことについて、イギリスのスターマー首相は19日、「完全に誤りだ」と強く批判しました。トランプ大統領は、グリーンランドの領有に反対するイギリスやフランスなどヨーロッパの8か国に対し、来月から10％の追加関税を課すと表明しました。これに対し、イギリスのスターマー首相は19日の演説で、「同盟国への関税は完全に誤りだ」と強く