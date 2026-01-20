ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は15日（現地時間）、モスクワのクレムリン宮殿で開かれた駐ロシア大使の信任状捧呈式での演説で、「過去、ロシアと韓国は実務的なアプローチを維持し、貿易やビジネス分野で本当に良い成果を上げてきた」とした上で、「韓国との関係が回復することを期待している」と述べた。韓国とロシアは、ウクライナ戦争の勃発後に急速に冷え込んだ。韓国が西側の対ロ制裁に加わり、これを受けてロシアが