今日20日は、二十四節気の「大寒」で一年のうちで最も寒い頃です。暦通りに今日20日は全国的に冷たい北よりの風が強まり、厳しい寒さとなるでしょう。北海道は猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。東北の日本海側から山陰も雪が降るでしょう。太平洋側は晴れ間がでますが、山沿いでは所々で雪や雨が降りそうです。今日20日北海道で猛ふぶきや大雪日本海側は雪エリア拡大今日20日は、低気圧が北海道付近を通過