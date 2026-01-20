中日・細川が2年ぶりの全試合出場へ意欲を示した。「一年ケガなく過ごせば、（本塁打の）数も増えると思う」。移籍3年目の昨季は右太腿裏痛で1カ月離脱しながら、108試合で打率・256、20本塁打、58打点の成績を残し、井上監督は「現段階では細川が4番がいいのかな」と主軸に据える方針。4年連続20発超えなら、球団の日本選手に限れば03〜06年の福留孝介以来で、バンテリンドームに新設される「ホームランウイング」も追い風とな