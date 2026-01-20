広島・佐々木が、マツダスタジアムでの選手会合同自主トレに合流。“26年ボディー”に手応えを示した。「昨秋から良い感覚でできていたのを、継続してできている。本当に（今季）始まるのが楽しみ」年明けは母校・青学大と県岐阜商で自主トレを敢行。昨年11月の「ファン感謝デー」では新井監督からウエートトレーニングの重要性を説かれたことで今オフは肉体強化に注力してきた。上半身中心に鍛え、この日は成果を実感した。