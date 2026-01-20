オリックス・山下が19日、アストロズ・今井らが師事するトレーナー・鴻江寿治氏に弟子入りしていたことを明かした。今月13日から16日までの4日間、福岡県内で同トレーナーが主宰する合宿に参加。高卒6年目でのシーズン初完走へ向けて早くも手応えをつかんだ。「自分の体の仕組み、つくり方から学びました。（投球後のフィニッシュから）逆算した理想の体の使い方を聞きました」個人の体格に合った投球フォームを模索する同氏