鉄道プラットフォーム12306（アプリやサイトなどを含む）で19日から、旅客が鉄道チケットを間違って購入した場合、条件付きで無料払い戻しできるサービスが始まった。旅客は鉄道プラットフォーム12306において乗車日が2月2日以降のチケットを間違って購入した場合、購入決済完了後30分以内で、かつ発車4時間前以上であることを条件に、オンラインで無料で払い戻し申請できるようになり、旅客のチケット購入体験がさらに向上した。