中国税関総署広東分署によれば、2025年の広東省の物品貿易総額は4．4％増の9兆4900億元（約215兆円）で、通年実績で過去最高でした。中国全国の貿易総額に占める割合は前年より0．1ポイント上昇して20．9％で、中国全国の省レベル行政区の中で、40年連続で第1位でした。また、全国の貿易成長への寄与率は24．1％に達しました。輸出は前年比2．5％増の6兆300億元（約137兆円）で、輸入は同7．8％増の3兆4600億元（約78兆5000億円）