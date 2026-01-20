今月２、３日の箱根駅伝で３年連続９度目の総合優勝を果たした青山学院大学陸上競技部の優勝報告会などが２５日、相模原市中央区のＪＲ淵野辺駅周辺で行われる。原晋監督と選手らがオープンバスに乗り、３００メートルほどをパレードする。同駅近くの相模原キャンパスを練習拠点の一つとする同部の活躍を地元で祝福しようと、「にこにこ星ふちのべ商店会」や大野北地区自治会連合会などで構成する実行委員会が主催する。優勝報