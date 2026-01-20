Ryosuke Yamadaの最新シングル「Blue Noise」（ブルーノイズ）が、1月20日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初週9.8万枚を売り上げ、初登場1位を獲得した。【写真】チェリー柄×メガネのジェラートピケを着こなす山田涼介本作は、Hey! Say! JUMPのメンバー・山田涼介のRyosuke Yamada名義として初のCDシングル。表題曲「Blue Noise」は、現在オンエア中のテレビアニメ『青のミブロ』（読売テレビ・日本テレビ