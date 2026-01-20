乃木坂46の最新アルバム『My respect』が、1月20日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上19.3万枚を記録し、1位に初登場。1stアルバム『透明な色』（2015年1月7日発売）から7作連続・通算7作目の1位を獲得した。【動画】この曲も収録…これまでにない雰囲気の「ビリヤニ」MVデビュー（1st）アルバムから7作連続1位獲得は女性グループ史上初。自身が持つ女性グループ歴代1位の「デビュー（1st）アルバムから