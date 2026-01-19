「バーバリー ビューティ（Burberry Beauty）」が、「バーバリー ハー オードパルファム」の限定ボトル「バーバリー ハー ペタルズ オードパルファム」を発売する。1月28日からバーバリー ビューティ取扱店舗とオンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】バーバリー ハー オードパルファムは、フルーティなグルマンノートにフローラルで捻りを加えたブランドを代表する香り。クラッシュしたブラックカラントやラズベリ