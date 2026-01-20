1年前には想像できなかった道が開けた。楽天ドラフト7位指名・阪上いわく「高校までうまくいっていて、大学1年の春も初打席でサヨナラ打」という順風満帆な野球人生。だが、近大3年時に結果が出ず、冬に社会人チームで武者修行に励んだ。さらに光元一洋監督からの「上から叩く意識、エンドランを打ちにいくみたいな感じで叩け」と言われた助言がはまって安打を量産。4年春に打率・434を残し、スカウトの目に留まった。恩返しし