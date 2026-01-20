DeNA・佐野が出身地の岡山県倉敷市で自主トレを公開し、節目の10年目を迎える今季へ向けて「打撃タイトルを獲れるような成績を残したい」と宣言した。20年に首位打者、22年に最多安打の実績を持ち、首位打者＆最高出塁率の2冠をターゲットに定めた。打撃練習だけで約2時間を費やすなど練習強度を上げている。相川新監督の下で28年ぶりのリーグ優勝を目指し、「全試合に出場して優勝に貢献したい」と力を込めた。本塁打パフォ