西武のドラフト1位・小島（明大）が春季キャンプで「ブルペンの番人」になる。即戦力捕手は「1年目なので、いろんな投手のボールを受けたい。受けたいのは全員です」と力を込めた。投手陣とのコミュニケーションはもちろん、実際にさまざまな球種を受けて特徴を把握するつもりだ。持ち前の打撃力と同時に守備でのアピールへ「楽しみと緊張が半々くらい。バランス良くやっていきたい」とした。