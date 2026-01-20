絆は不変だ。日本ハムから巨人へFA移籍した松本が沖縄・伊江島での自主トレを公開。新天地1年目へ「130安打、15盗塁を目標に掲げました。数字以外は全試合スタメンが目標」と明かした。例年通り日本ハムの野村と細川、巨人・郡、西武・石井の後輩4人との自主トレ。松本と石井が移籍してもメンバーは変わらない。前夜には今季の目標を設定し合う毎年恒例の会議を開催。それぞれ達成すれば、後輩4人には「松本賞」、松本には「伊