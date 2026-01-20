昨季限りでロッテを退団した荻野貴司外野手（40）がチェコリーグの「ドラツィ・ブルノ」入りすることが19日、決まった。球団が獲得を発表。荻野は「体が動く限りは現役を続けたいと思っています。チェコで頑張ってきます」と話した。郡山（奈良）、関学大、トヨタ自動車を経て09年ドラフト1位でロッテ入り。21年には最多安打、盗塁王を獲得。ロッテ一筋16年目だった昨季は右膝痛の影響でプロ初の1軍出場なしに終わり、オフに退