楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使して巨人に移籍した則本は背番号43について「凄くうれしい。個人的なことですが、仲の良かった（楽天の）宋家豪（ソン・チャーホウ）と同じ番号なので」と笑みを浮かべた。阿部監督から背番号にちなみ「43歳までやってほしい」と期待されていることには「まずは一年しっかり完走できるように」と誓った。