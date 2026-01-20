9年目の西武・西川が最多安打に照準を定めた。昨季は初のゴールデングラブ賞に輝いても「やり残したことがいっぱいあった。数字的なタイトル、最多安打を獲りたい」と意欲を燃やした。埼玉県内での自主トレでは高強度のメニューでフィジカル強化に励んで準備は万全だ。20〜23年に記録した62打席連続無安打はもう過去のもの。昨季134安打はトップの楽天・村林に10本差だった。「相手もあるが、一番打ったら獲れる」と力を込め