楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使して巨人に移籍した則本昂大投手（35）が19日、都内のホテルで入団会見し、新人だった13年に楽天で日本シリーズ制覇を経験した田中将大投手（37）と再び共闘できることを喜んだ。3年総額13億円で合意し、新天地では先発を担う見込み。偉大な先輩と2度目の日本一を果たすため、全力で腕を振り続ける覚悟を示した。新人選手の入団会見のように緊張した表情が偉大な先輩の話題になる