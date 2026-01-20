◆スペイン１部 Ｒソシエダード２―１バルセロナ（１８日・レアレ・アレーナ）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）はホームのバルセロナ戦で先発し、後半２４分に負傷交代した。左太もも裏を痛めたとみられ、担架でピッチを後にした。スペインメディアは「重度の肉離れ」と状況を報じた。チームは首位のバルセロナを２―１で破った。久保が長期離脱となれば、６月に開幕するＷ杯本大会を控える森保ジャパンにとって