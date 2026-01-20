巨人の松本剛外野手（３２）が１９日、球団のＦＡ加入１年目の選手では史上初となる「全試合スタメン出場」を目標に掲げた。沖縄・伊江島で自主トレを公開。１５０キロ超の直球に対応すべく、打撃改良に取り組んでいることを明かした。「１３０安打、１５盗塁」を最低限のノルマに設定し「新天地でチームに欠かせない選手になりたい」と決意表明した。伊江島の雲に重なって消えた松本の打球が、数秒後にフェンスを悠々と越えた