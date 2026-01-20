２０２５年３月でＮＨＫを退局したフリーの中川安奈アナウンサーが、一目惚れして購入したヴィンテージデニムを披露した。中川アナは２０日までに自身のインスタグラムを更新。「年始に一目惚れして、奮発してゲットしたヴィンテージデニム、初めて履きました」と記し、デニムをはいたショットをアップ。「藤原さん＠ｙｕｔｔａｎ１９７７とこの部屋で写真撮るのちょっと憧れてたのでうれしいっ大切に育てていきたいと