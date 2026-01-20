19日夜、三重県菰野町の交差点で車2台が出合い頭に衝突する事故があり、片方の車に乗っていた17歳の男子高校生が死亡しました。 警察によりますと、19日午後9時すぎ、菰野町潤田の信号のない交差点で、軽ワンボックスカーと普通乗用車が出合い頭に衝突しました。 事故の衝撃で、軽ワンボックスカーの後部座席に乗っていた町内の高校生、大橋一樹さん（17）が車外に投げ出されたということです。 大橋さんは頭を強く