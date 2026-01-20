メジャー４年目を迎えるレッドソックスの吉田正尚外野手（３２）、今季もＤＨ専任の模様だが、選手層の厚いチーム事情で微妙な立場に立っていると、１９日（日本時間２０日）の米大リーグ公式サイトが特集した。吉田にはまだ２年総額３７２０万ドル（約５８億８０００万円）の契約が残っている。しかし、データサイトのファングラフスによると、今季の打席はわずか１８９。厚い選手層に加え、一塁手のウィルソン・コントレラス